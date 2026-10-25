Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 25 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ozan scopre che sua madre ha portato via Gokce. La implora di dirgli dove si trova, ma lei resta irremovibile. Ferman si scontra con Ezra e chiede a Efsane di fuggire con lui prima dell'arrivo di Asaf, ma lei rifiuta.

Nel frattempo, Salih rivela a Mahir che Sare ha letto di nascosto un messaggio della madre in cui si parlava di Gokce, che sarebbe stata portata in un mulino a Seref. Mahir si mette subito in viaggio per cercarla; Canfeza pretende di accompagnarlo e così i due partono insieme verso Seref.

Mahir e Canfeza non trovano la ragazza, al contrario, scoprono un messaggio di Handan rivolto a suo figlio. Successivamente, i due forano una gomma dell'auto in piena campagna e, trovandosi in una zona priva di campo, sono costretti a chiedere aiuto.

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