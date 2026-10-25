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Racconto di una notte
SERIE TV26 ottobre 2026

Racconto di una notte, la puntata del 25 ottobre in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda in prima serata domenica 25 ottobre, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 25 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata di domenica 25 ottobre in prima serata di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 25 ottobre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Ozan scopre che sua madre ha portato via Gokce. La implora di dirgli dove si trova, ma lei resta irremovibile. Ferman si scontra con Ezra e chiede a Efsane di fuggire con lui prima dell'arrivo di Asaf, ma lei rifiuta.

Nel frattempo, Salih rivela a Mahir che Sare ha letto di nascosto un messaggio della madre in cui si parlava di Gokce, che sarebbe stata portata in un mulino a Seref. Mahir si mette subito in viaggio per cercarla; Canfeza pretende di accompagnarlo e così i due partono insieme verso Seref.

Mahir e Canfeza non trovano la ragazza, al contrario, scoprono un messaggio di Handan rivolto a suo figlio. Successivamente, i due forano una gomma dell'auto in piena campagna e, trovandosi in una zona priva di campo, sono costretti a chiedere aiuto.

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