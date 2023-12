Nell'episodio della seconda stagione di My home my destiny pubblicato su Mediaset Infinity giovedì 21 dicembre, Dopo l'attacco alle case, Mehdi chiede a Baris di non farsi coinvolgere. Ali Riza decide di chiamare un suo caro amico, Sadì, per far sentire protetti i familiari. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 21 dicembre e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca My home my destiny sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà disponibile una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE