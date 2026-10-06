La Ruota dei campioni, mercoledì 7 ottobre su Canale 5

Mercoledì 7 ottobre, alle 20.40, Gerry Scotti conduce su Canale l’appuntamento speciale con La Ruota dei Campioni.



La serata, tutta dedicata al game show di Canale 5, vedrà sfidarsi alla mitica Ruota alcuni tra i Campioni che hanno vinto i montepremi più alti a La Ruota della Fortuna.



Il gioco vedrà alternarsi dodici super concorrenti, che si sfideranno, tre alla volta, in quattro tornei tematici dedicati ai Campioni del cinema, della musica, dello sport e della tv.



I tre giocatori che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altri due round. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e affronterà “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.



In studio, immancabile la presenza al tabellone di Samira Lui e la musica dei Fortuna Six.



La Ruota della Fortuna è una produzione RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy (parte di Banijay Entertainment), basata sul format "Wheel of Fortune", prodotto negli Stati Uniti da Sony Pictures Television e licenziato da Sony Pictures Television. © 2026 CPT Holdings, Inc. Tutti i diritti riservati.

La Ruota della Fortuna è un marchio di Califon Productions, Inc..