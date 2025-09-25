La notte nel cuore, doppio appuntamento giovedì 25 settembre e domenica 28 settembre
Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore, scopriamo tutte le anticipazioni dell'amata serie turca di Canale 5
I fan de La notte nel cuore saranno felici di sapere che la serie tv turca avrà un doppio appuntamento settimanale: le nuove puntate della serie andranno in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 25 settembre e domenica 28 settembre.
Di seguito, trovate tutte le anticipazioni de La notte nel cuore.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 25 settembre
Sevilay e Melek sono intrappolate nell'auto in bilico sul ciglio di un crepaccio: il minimo movimento farebbe inesorabilmente cadere il mezzo nel burrone sottostante. In attesa che arrivino i soccorsi, Cihan resta per tutto il tempo in linea con Hikmet, preoccupato per le due donne.
Sevilay e Melek vengono tratte in salvo e portate in ospedale, dove sopraggiungono anche Nuh e Cihan.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 28 settembre
Per conto di Cihan, Bünyamin si reca con i suoi uomini a prendere Esat. Esat spara un colpo e colpisce uno della scorta e, nella colluttazione parte un altro colpo che ferisce lui stesso al braccio.
A villa Sansalan, Cihan sta facendo radunare le cose del fratellastro per cacciarlo: non appena Esat arriva, lo aggredisce e tra i due scoppia un'accesa lite.
