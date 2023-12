Sergio D'Ottavi

Sergio vive tra Ginevra, il suo campo base, l’Italia e il resto del mondo. Uno spirito libero e curioso che non ama i social e preferisce vivere di emozioni.

A 15 anni lascia la famiglia per inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista. Quando il sogno si infrange si avvicina alle filosofie orientali e archiviato il calcio, si interessa al mondo enogastronomico e ne fa un’attività: diventa chef e organizza eventi privati in giro per il mondo, oltre ad avere una società che si occupa di grande distribuzione.