La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 28 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Rimasta senza soldi e senza una casa, Yildiz trova ospitalità da Emir.
Intanto Halit trascorre una piacevole serata a cena con Kaya e sua sorella Sahika, fino a quando l’arrivo di Ender interrompe l’atmosfera conviviale.