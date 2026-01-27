Catalogo
SERIE TV27 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 28 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 28 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 28 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) e Baris Kilic (Kaya) in Forbidden Fruit 2

Rimasta senza soldi e senza una casa, Yildiz trova ospitalità da Emir.

Intanto Halit trascorre una piacevole serata a cena con Kaya e sua sorella Sahika, fino a quando l’arrivo di Ender interrompe l’atmosfera conviviale.

