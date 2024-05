Una scena della puntata del 26 maggio di Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda domenica 26 maggio su Canale 5, dopo il netto rifiuto di Bill di lasciare Sheila, Brooke se ne va giurando che non si fermerà finché Sheila non finirà dietro le sbarre. Eric e Zende ricevono una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l'ultima sfilata.

Thomas, dopo aver letto la pessima recensione sui modelli creati da Eric e Zende, dice a Paris di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester. Sheila va a trovare Deacon a "Il Giardino". Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 25 maggio, invece, Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. Deacon è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante "Il Giardino". Brooke cerca di convincere Bill a liberarsi di Sheila.