Wonka: la trama

Il giovane Willy Wonka ha il sogno di aprire la sua cioccolateria alle Gallerie Gourmet, ma dovrà confrontarsi con i tre principali cioccolatieri, i quali formano un vero e proprio “cartello del cioccolato” e che tenteranno in tutti i modi di ostacolarlo.

Trovandosi in una situazione difficile, a causa di alcune clausole che non aveva notato durante la firma del contratto d’affitto, Willy è costretto a lavorare nella lavanderia della signora Scrubbit. Noodle, una giovane orfanella, spiega al giovane il funzionamento del business dei dolciumi e insieme decidono di sfidare la spietata concorrenza nelle Gallerie Gourmet.

Utilizzando le sue abilità di inventore e la magia del suo cioccolato che permette di volare, attira l'attenzione dei clienti e inizia a guadagnarsi una reputazione. Per raggiungere il suo intento Willy decide di coinvolgere gli Uma Lumpa, la cui collaborazione diventa essenziale per la realizzazione della fabbrica Wonka.

Wonka: il cast

Wonka è un film del 2023 diretto da Paul King (Paddington, Bunny and the Bull). Ad interpretare il giovane Willy Wonka è l’eccezionale Timothée Chalamet (Dune, Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy). Completano il cast Hugh Grant (Il diario di Bridget Jones, The Gentleman, Love actually - L’amore davvero), Rowan Atkinson (Johnny English colpisce ancora, Mr. Bean - L’ultima catastrofe, Love actually - L’amore davvero) e Olivia Colman (La favorita, La figura oscura, The Father - Nulla è come sembra).

Il contenuto è disponibile in Premiere dal 29 marzo al 4 aprile 2024.