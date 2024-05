Vicini di casa è su Infinity+

Che cosa fareste se la coppia di vicini che avete invitato a cena vi proponesse un'orgia? Federica, in crisi col marito Giulio, decide di invitare per un aperitivo Laura e Salvatore, i nuovi inquilini del piano di sopra, affiatati e rumorosi a letto. Riceveranno una proposta inaspettata. Guarda Vicini di casa su Infinity+.

Vicini di casa: la trama

La trama ruota attorno a Giulia e Federica, che vivono in un appartamento romano. Sposati da anni, la loro relazione è diventata tesa e distaccata, con frequenti litigi. In uno sforzo per ravvivare la loro vita coniugale, decidono di invitare a cena i loro nuovi vicini di sopra, Salvatore e Laura, una coppia che appare essere esattamente il contrario di loro: uniti, appassionati e vivaci.

Durante la serata, colpiti dalla vivacità e dall'armonia di Salvatore e Laura, Giulio e Federica concepiscono un piano audace e provocatorio. Propongono ai vicini un gioco irriverente, sperando di introdurre un elemento di eccitazione e cambiamento nelle loro vite. Questa decisione porterà a conseguenze impreviste e trasformerà le dinamiche tra le due coppie, cambiando le loro vite in modi che non avrebbero mai immaginato.

Vicini di casa: il cast

Vicini di casa è una commedia italiana diretta da Paolo Costella (A Natale mi sposo, Baciato dalla fortuna, Un Natale al Sud). Il cast è composto da Claudio Bisio (Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Indovina chi viene a Natale?), Vittoria Puccini (Tiramisù, The Place, Tutta colpa di Freud), Valentina Lodovini (10 giorni senza mamma, Benvenuti al Sud, Ma che bella sorpresa, Cambio tutto) e Vinicio Marchioni (The place, L’uomo del labirinto,To Rome with love, Third person).

