Una famiglia all'improvviso su Infinity+

Alla morte del padre, Sam scopre di avere una sorella trentenne, Frankie, di cui ignorava l'esistenza. Guarda Una famiglia all’improvviso in streaming su Infinity+.

Una famiglia all’improvviso: la trama

Sam Harper è un giovane uomo d'affari pieno di debiti che si ritrova a dover affrontare una serie di eventi in seguito alla morte del padre, con il quale aveva un rapporto complicato.

Sam scopre infatti che quest’ultimo gli ha lasciato un’elevata somma di denaro. Il denaro però, non è destinato a lui, ma a Frankie una sconosciuta di cui non aveva mai sentito parlare prima.

Frankie è una madre single che lotta quotidianamente per tenere a galla sé stessa e il suo figlio ribelle, Josh. Il compito di consegnare tale denaro spetta proprio a Sam.

Inizialmente riluttante, l’uomo decide di avvicinarsi a Frankie e al figlio senza rivelare la sua vera identità. Mentre trascorre del tempo con loro, scopre che quella che crede essere l’amante del padre è in realtà la sua sorellastra e Josh suo nipote.

Una famiglia all’improvviso: il cast

Una famiglia all’improvviso è un film del 2012 tratto da una storia vera e diretto da Alex Kurtzman (Star Trek, La mummia, The Island, Non You Sei Me). Il cast è composto da Chris Pine (Jack Ryan - L’iniziazione, Sopravvissuti, Star Trek, Wonder Woman), Elizabeth Banks (The next three days, Zack & Miri - Amore a… primo sesso, Una notte in giallo), Michelle Pfeiffer (Scarface, Assassinio sull’Orient Express, Le verità nascoste) e Olivia Wilde (In Time, Don’t Worry Darling, La rivincita delle sfigate).

Una famiglia all’improvviso: il trailer

Contenuto disponibile fino al 30 settembre 2024.