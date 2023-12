Il male si sta diffondendo: The Nun 2 è in Premiere su Infinity+

Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Suor Irene si trova nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca. Guarda The Nun 2 in Premiere su Infinity+.

The Nun 2: la trama

In circostanze misteriose, un prete viene brutalmente assassinato da un demone con l’aspetto da suora. La Chiesa decide di affidare l'indagine su questo oscuro evento a suor Irene, così la giovane sorella si reca a Tarascon alla ricerca della verità, ma durante le sue indagini scopre che il responsabile della morte è Valak, un’entità demoniaca con cui aveva già avuto a che fare.

The Nun 2: curiosità

The Nun 2 è il sequel di The Nun – La vocazione del male del 2018, il film di maggior successo del The Conjuring Universe, il quale è riuscito a incassare più di 2 miliardi di dollari al box office. La saga è iniziata nel 2013 ed è basata sui racconti di Ed e Lorrain Warren, una coppia di ricercatori. Questo nuovo capitolo è stato girato all’interno di una vera chiesa abbandonata e al Couvent des Prêcheurs, in Francia.

The Nun 2: il cast

The Nun 2 è il nono film della serie di The Conjuring e sequel diretto di The Nun - La vocazione del male. Prodotto nel 2023, la pellicola è diretta da Michael Chaves (La Llorona – Le lacrime del male, The Conjuring – Per ordine del diavolo).

Il cast è composto da Taissa Farmiga (Bling Ring, The Nun, 6 Years), Anna Popplewell (Le cronache di Narnia) Bonnie Aarons (The Conjuring - Il caso Enfield, The Nun) e Jonas Bloquet (Elle, Donne di mondo).

Il contenuto è disponibile in Premiere dal 29 dicembre al 4 gennaio 2024.