Sfida all'ultimo sangue: The last duel è su Infinity+

The last duel: la trama

The Last Duel è un dramma storico basato su eventi reali accaduti in Francia nel XIV secolo. La storia segue il conflitto tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, due amici diventati rivali. Jean de Carrouges è un rispettato cavaliere conosciuto per il suo valore e la sua lealtà, mentre Jacques Le Gris è un nobile ben educato e carismatico. La loro amicizia si spezza quando Marguerite, la moglie di Carrouges, accusa Le Gris di averla violentata.

Marguerite decide di denunciare, ma non viene creduta, in quanto essendo donna la sua testimonianza risulta troppo debole. Per difendere l’onore della moglie, Jean decide di sfidare Jacques seguendo il principe del Deus Vult, in cui chi sopravvive vince la contessa.

Il duello che dà il titolo al film è l'ultimo duello giudiziario della monarchia francese e si svolge con una crudele intensità. La posta in gioco è altissima: se Carrouges perde il duello, Marguerite sarà bruciata viva in un esecuzione pubblica come falsa testimone.

The last duel: il cast

The last duel è un film d’azione del 2021 diretto da Rydley Scott. Il cast è composto da Matt Damon (The Departed - Il bene e il male, Green zone, Salvate il soldato Ryan), Jodie Comer (Free Guy - Eroe per gioco, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Napoleon), Adam Driver (Silence, Ferrari, La truffa dei Logan) e Ben Affleck (Al vertice della tensione, Air - La storia del grande salto, Runner Runner).

