In arrivo ad aprile su Infinity+

Scopri le novità di aprile 2024 in arrivo su Infinity+.

In arrivo ad aprile: i film sul catalogo Infinity+

Scopri i film da vedere su Infinity+ ad aprile:

01/04: Una settimana da Dio

02/04: Commando

03/04: The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo

04/04: Il segno della libellula - Dragonfly

05/04: L'uomo che sussurrava ai cavalli

06/04: Mrs. Doubtfire

07/04: Una famiglia all'improvviso

08/04: Red Sparrow

09/04: All'inseguimento della pietra verde

10/04: The sixth sense - Il sesto senso

11/04: Speed 2: senza limiti

12/04: Transporter: extreme

18/04: Din don - La magia del cinema

21/04: Tutti a bordo

Premiere Infinity+: la programmazione di aprile

Ogni settimana Infinity+ ti offre un grande film in anteprima: ad aprile Premiere porta a casa tua The Nun 2 (dal 05 al 11 aprile), Home education - Le regole del male (dal 12 al 18 aprile), Me contro te - il film: vacanze in Transilvania (dal 19 al 25 aprile), Aquaman e il regno perduto (dal 26 aprile al 02 maggio).