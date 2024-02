Baker Dill, capitano di una barca da pesca, viene contattato da Karen, l'ex moglie, che gli chiede di uccidere il suo attuale, e violento marito, in cambio di tanti soldi. Guarda Serenity - L’isola dell’inganno su Infinity+.

Serenity - L’isola dell’inganno: la trama

Baker Dill è un solitario capitano di una barca da pesca, ritiratosi in una piccola isola della Florida, dove vive con la sua compagna Costance. La sua tranquillità viene improvvisamente sconvolta quando riappare Karen, la sua ex moglie, con una richiesta inaspettata. La donna gli chiede infatti di aiutarla a liberarsi del suo attuale e violento marito, offrendogli in cambio una cospicua somma di denaro. Il suo piano prevede che Bill porti il marito a pesca, lo faccia ubriacare e lo spinga in acqua in modo che gli squali lo divorino.

Il capitano Dill accetterà la richiesta della ex moglie? Guarda adesso Serenity - L’isola dell’inganno, è disponibile in streaming su Infinity+.

Serenity - L’isola dell’inganno: il cast

Serenity - L’isola dell’inganno è un film del 2019 diretto da Steven Knight (La grande partita, Spencer, Il sapore del successo).

Ad interpretare il protagonista è il premio Oscar Matthew McConaughey (The Wolf of Wall Street, Gold - La grande truffa, U-571), accompagnato dalla star Anne Hathaway (Ocean’s 8, Amore & altri rimedi, Il diavolo veste Prada).

Completano il cast Jason Clarke (Terminator Genisys, Inversione di rotta, Everest), Diane Lane (L'amore infedele - Unfaithful, I ragazzi della 56a strada) e Djimon Hounsou (Never back down - Mai arrendersi, Il gladiatore).

Serenity - L’isola dell’inganno: il trailer

