Dove vedere Red Sparrow

Dominika Egorova, una ballerina russa che viene reclutata dal Servizio di Intelligene Internazionale russo per diventare un “Red Sparrow”, un'agente addestrata per sedurre obiettivi e raccogliere informazioni sensibili. Guarda Red Sparrow su Infinity+.

Red Sparrow: la trama

Dopo un incidente durante una performance, Dominka si ritrova costretta a trovare una nuova fonte di sostentamento per sé e per sua madre malata. Viene quindi reclutata dal suo zio, Ivan Egorov, ili vicedirettore del SVR, per lavorare come “Red Sparrow”. Dopo un rigoroso addestramento, la ragazza riceve la sua prima missione: viene inviata in missione per sedurre Nate Nash, un agente della CIA sospettato di essere una talpa. Tra i due però si instaura un legame che potrebbe finire per minacciare la sicurezza dei loro Stati.

Red Sparrow: il cast

Red Sparrow è un thriller del 2018 diretto da Francis Lawrence (Hunger Games: la ragazza di fuoco, Io sono legenda, Constantine), basato sull'omonimo romanzo di Jason Matthews. Il cast è composto da Jennifer Lawrence (Fidanzata in affitto, Passengers, Il lato positivo), Joel Edgerton (Warrior, Regali da uno sconosciuto, Il grande Gatsby), Matthias Schoenaerts (Vita della pazza folla, Suite francese, Le regole del caos) e Charlotte Rambling (Dune - Parte due, Sotto la sabbia, Swimming Pool).

