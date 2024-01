Dove vedere Il mammone

Un figlio trentacinquenne ancora in casa e due genitori che non lo sopportano più. Non perdere Il mammone in Premiere su Infinity+.

Il mammone: la trama

Aldo Bonelli è un talentuoso professore di 35 anni che nonostante la sua indipendenza economica non ha alcuna intenzione di lasciare la casa dei suoi genitori, Piero e Anna. Nonostante le numerose offerte di lavoro dovute al suo brillante percorso accademico, il “ragazzo” non vuole perdere tutti i suoi privilegi domestici. Anna e Piero però si rendono conto di non sopportare più la presenza costante del figlio, così, mossi dalla voglia di emanciparlo, cercano in tutti i modi di convincerlo a lasciare il nido familiare e renderlo indipendente con ogni mezzo che hanno disposizione. Questa sfida non sarà per niente semplice e a casa Bonelli si scatenerà una vera e propria guerra fredda. Guarda adesso Il mammone in Premiere su Infinity+.

Il mammone: il cast

Il mammone è una commedia italiana del 2022 diretta da Giovanni Bognetti (I babysitter). Il cast è composto da Andrea Pisani (Belli di papà, Fuga di cervelli), Emmanuele Aita (Maria Corleone, Suburra), Angela Finocchiaro (Benvenuti al Sud, Vacanze ai caraibi, La mia banda suona il pop), Diego Abatantuono (Compromessi sposi, Buona giornata, Belli di papà) e Michela Giraud (I baby sitter, Maschile singolare).

Il mammone:il trailer

Contenuto disponibile in Premiere dal 12 al 18 gennaio 2024.