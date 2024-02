Dove vedere Atomica Bionda

Una spia del MI6 viene inviata a Berlino per recuperare la Lista con tutti i nomi degli agenti in azione prima che questa finisca in mani sbagliate. Guarda Atomica Bionda in streaming su Infinity+.

Atomica bionda: la trama

Nel 1989, a pochi giorni del crollo del Muro di Berlino, un agente dell'MI6 in possesso di informazioni segrete viene misteriosamente ucciso. Grazie ad fonte a est della barricata, l'agente in incognito aveva ottenuto una lista con le identità di tutte le spie al lavoro a Berlino. Lorraine Broughton, una spia del massimo livello del MI6, nonché la migliore esperta di intelligence della Gran Bretagna, viene inviata in missione per indagare sulla scomparsa del collega e recuperare la lista perduta. La donna, inoltre riceve l’ordine di collaborare con il capo dell'intelligence locale David Percival. L’obiettivo della squadra è quello di recuperare la lista prima che il muro si sgretoli, portando via con sé anche gli ultimi brandelli di comunismo.

Atomica bionda: il cast

Atomica bionda è un film del 2017 diretto da David Leitch. Il cast è composto da Charlize Theron (Nella valle di Elah, Fast X, The Burning Plain - Il confine della solitudine), James McAvoy (Spit, Glass, It - Capitolo due), John Goodman (Il grande Lebowski, Natale all’improvviso) e Sofia Boutella (La mummia, Rebel Moon).

