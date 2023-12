Blue Beetle è in premiere su Infinity+

Un ragazzo diventa improvvisamente un supereroe grazie ad un’antica reliquia che lo cha scelto come “ospite”. Guarda il nuovo film del DC Extended Universe Blue Beetle. Ti aspetta questa settimana in Premiere su Infinity+.

Blue Beetle: la trama

Jaime Reyes, un giovane neolaureato, rientra a Palmera City, la sua città natale, ma scoprirà che non è come se l’aspettava. Cercando il proprio scopo nel mondo, un giorno gli viene consegnato un pacco . All’interno vi è un misterioso manufatto con le sembianze di uno Scarabeo, che improvvisamente prende vita e gli salta addosso formando una corazza super tecnologica attorno al suo corpo. Grazie a questo nuovo esoscheletro dotato di poteri incredibili, Jaime si trasforma nel supereroe Blue Beetle ed adesso è più forte e agile che mai. Dotato di una nuova identità, il ragazzo sfrutta i suoi poteri contro il crimine e per garantire la sicurezza degli abitanti della sua città.

Blue Beetle: il cast

Blue Beetle è un film del 2023 diretto da Ángel Manuel Soto (Charm City Kings) ed è il quattordicesimo film del DC Extended Universe. Il cast è composto da Xolo Maridueña (FirstBorn, Goodnight America), Adriana Barraza (Babel, Rambo: Last Blood, From Prada to Nada), Damián Alcáza (Hell, La dittatura perfetta, Le cronache di Narnia - Il principe Caspian) e Elpidia Carrillo (P redator, Madres).

Blue Beetle: il trailer

Contenuto disponibile in Premiere dal 22 al 28 dicembre.