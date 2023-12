Elisabetta Canalis, che da anni vive in California, quest’anno non tornerà nella sua Sardegna per le festività natalizie.

La showgirl ha condiviso su Instagram alcuni dolci momenti a Los Angeles con la figlia Skyler Eva: “Oceano, sole, gallerie d'arte, alberi di Natale e tante bellissime luci ovunque fanno di Laguna Beach il mio posto preferito a Los Angeles”, ha scritto, aggiungendo alcuni cuori alla galleria di immagini e video.

Elisabetta Canalis, ospite a Verissimo, aveva parlato del suo amore per Skyler: "L'arrivo di mia figlia è stata una cosa bellissima. Sono molto felice, mi piacerebbe passare anche del tempo in Italia, mi manca moltissimo, ma vivo negli Stati Uniti per seguire la sua crescita in maniera costante".