Britney Spears, violenta lite con il fidanzato: interviene la polizia

Britney Spears il primo maggio sarebbe stata protagonista di una violenta lite con il fidanzato Paul Richard Soliz, ex domestico della popstar, avvenuta a Los Angeles.

La coppia, come riporta il magazine TMZ, stava alloggiando all'hotel Chateau Marmont dove una persona ha chiamato la polizia, sostenendo che una donna che corrispondeva alla descrizione della cantante stava molestando e minacciando i dipendenti e gli ospiti dell'hotel. Gli agenti si sono presentati verso le 22:30, ma, non ravvisando alcun disturbo alla quiete pubblica, se ne sono andati poco dopo.

La coppia successivamente, intorno alle 23:00, si è ritirata nella propria stanza, dove ha continuato a festeggiare e bere. La popstar e il fidanzato hanno poi finito per litigare pesantemente arrivando alle mani e, secondo alcune fonti, Britney Spears durante la lite si sarebbe ferita a una gamba.

La cantante, come riportano alcuni testimoni, è stata vista fuori controllo mentre urlava nel corridoio della sua suite. È stato richiesto, quindi, l'intervento del personale sanitario, anche per la ferita riportata dalla popstar durante la lite, che si è conclusa con l'arrivo dell'ambulanza e il trasferimento di Britney Spears in ospedale.

La popstar, tuttavia, ha smentito la notizia con un post sui social: "Tanto perché lo sappiate, la notizia è falsa! Vorrei rispetto in questo momento, e che le persone capiscano che sto diventando ogni giorno più forte!", ha scritto su Instagram Britney, che, con frasi di non univoca interpretazione, ha poi aggiunto: "Ieri sera mi sono storta la caviglia e il personale sanitario si è presentato illegalmente alla mia porta. Pace".

Instagram @britneyspears

Britney Spears parla dell'amore

Britney Spears, il cui divorzio dall'ex marito Sam Asghari è stato ufficializzato di recente, a dicembre aveva condiviso sui social alcune riflessioni sulla sua situazione sentimentale.

"È così strano essere single. Ho avuto molto tempo per guardare indietro con tutto il bene e il male, mi sono resa conto che non parlo affatto bene con me stessa e che sono facilmente manipolabile. Tuttavia, sto sicuramente cambiando. Devo trovare il tempo di fermarmi e guardarmi intorno, per valutarmi e chiedermi: Mi fa bene?", aveva scritto su Instagram la cantante, che nel 2007 aveva avuto una crisi nervosa ed era stata ricoverata in una clinica.

"Mi piacciono le cose che faccio ogni giorno, anche se a volte sembrano sciocche... Sinceramente, spesso mi annoio ma ho anche paura di un sacco di cose. Il modo in cui vivo la mia vita è mio: ho avuto così tante persone che hanno interferito con questo, ma sapere che va bene essere egoisti con la propria vita e godersela è fantastico!", aveva aggiunto la popstar che due anni fa si era liberata dalla tutela legale che il padre Jamie Spears ha esercitato su di lei per 13 anni.

