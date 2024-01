Il ballerino scherza sui social sul sesso delle bambine che aspetta con Veronica Peparini: “Sono dei maschietti, dalla testa non me lo toglie nessuno”

Veronica Peparini | Instagram: @muller_andreas

"Io oggi ho scoperto che là dentro ci sono dei maschietti, non me lo toglie nessuno dalla testa, io oggi ne ho avuto la prova". Su Instagram Andreas Muller, 27 anni, scherza sul sesso delle gemelline che aspetta con Veronica Peparini, 52 anni.

Dopo la prima ecografia dell'anno, il ballerino torna ad avere il dubbio che a nascere saranno due maschi: "Abbiamo iniziato l’anno con una visita per stare tranquilli, ma vi dico una cosa: per me sono maschietti", dice sul suo profilo. Veronica Peparini lo ferma: "N on è vero, non gli date retta. Dice così perché quando vede l’ecografia vede caratteri maschili, ma non gli date retta".

In realtà, secondo le ecografie, i due sarebbero in attesa di due gemelle femmine, come avevano annunciato a Verissimo.

La coppia aveva anche raccontato a Silvia Toffanin che Veronica aveva avuto un problema in gravidanza.

La coreografa e il ballerino erano tornati a Verissimo per spiegare che il problema è legato al tipo di gravidanza di Veronica: gemellare monocoriale biamniotica.

"Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva spiegato la coreografa.

La coppia aveva annunciato anche che il problema era in via di risoluzione e che la gravidanza stava procedendo per il meglio: "La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi".