Andreas Muller e la prova del cambio pannolino

Il ballerino si cimenta nel cambio pannolino in attesa della nascita delle due gemelline che avrà con Veronica Peparini

Andreas Muller e le prove del cambio pannolino | Instagram: @veronicapeparini

"Andre fa le prove con Frida". Veronica Peparini, 52 anni, pubblica una divertente storia su Instagram dove si vede Andreas Muller, 27 anni, alle prese con il cambio pannolino di Frida Maria, figlia dell'amica e ballerina Romina Zadi. Si tratta delle prove generali in attesa della nascita delle gemelline che nasceranno nelle prossime settimane.

La coppia aveva annunciato il sesso delle bambine a Verissimo, dove avevano anche raccontato che Veronica aveva avuto un problema in gravidanza.

La coreografa e il ballerino erano tornati a Verissimo per spiegare che il problema è legato al tipo di gravidanza di Veronica: gemellare monocoriale biamniotica.

"Le gravidanze, come la mia, sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva spiegato la coreografa.

La coppia aveva annunciato anche che il problema era in via di risoluzione e che la gravidanza stava procedendo per il meglio: "La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi".