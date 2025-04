Le sorelle Testa ammettono un pregiudizio su un'altra coppia di sorelle

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le prime impressioni contanto, ma quanto sono veritiere? Spesso i pregiudizi costruiscono delle idee sulle altre persone e sono difficili da scardinare, ma l'onestà e la sincerità possono essere d'aiuto per scalfirli e superarli. Ancor di più la volontà di cancellarli, ma le squadre di The Couple - Una vittoria per due sembrano non voler cadere in questo tranello.

Alcune coppie di donne sono intente a struccarsi e a considerare alcune difficoltà del gioco, chi sfidare, chi nominare, come comportarsi e in questo clima di dubbi e incertezze, le sorelle Testa cercano di essere dirette: "Prima eravamo sicure su chi nominare, adesso non più" afferma Irma e nel suo fiume di verità ammette un'idea preconcetta sulle sorelle Boccoli, presenti al discorso: "Inizialmente vi consideravo delle principessine".

Benedicta e Brigitta ne sorridono, ma sono felici che le due sorelle siano andate oltre l'apparenza e riescano a vedere il loro carattere, così come la loro mente. Il gioco mette davanti alla realtà di doversi sfidare, ma inizia a essere complicato. Tuttavia, l'obiettivo è unico: una coppia soltanto conquisterà la chiave vincente e otterrà una vittoria per due!