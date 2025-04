Le coppie si riuniscono per festeggiare Laura Maddaloni

The Couple, un milione in palio e il compleanno: la judoka sta vivendo un sogno

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

L'attesa mezzanotte è finalmente arrivata. Tutti i concorrenti hanno atteso lo scoccare delle lancette per festeggiare Laura e farle gli auguri di questo straordinario compleanno. Il primo a The Couple - Una vittoria per due.

Insieme, le coppie si sciolgono e si uniscono in un unico abbraccio per trasmettere tutto l'affetto possibile. La judoka è emozionata, è felice di questa occasione. Festeggiare qui, nella Casa delle Coppie, in questo gioco. Che regalo sarebbe potersi avvicinare di più alla cassaforte? Sarebbe il regalo più grande di tutti. Sognare, però, non costa nulla e Laura pensa alla meta, alle sue figlie. È lontana da loro, ma se vincesse quel milione di euro potrebbe esaudire tutte le aspirazioni della sua famiglia.

Ora, però, tocca godersi il momento e vivere il presente e in questo presente c'è la magia della sfida, dell'imprevedibile. Come sarà questo compleanno? Come lo vivrà? Forse le squadre avversarie hanno un'idea!