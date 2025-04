La bellezza di essere genitori per Laura Maddaloni

Antonino e Andrea, pur essendosi conosciuti a The Couple - Una vittoria per due, condividono la stessa esperienza di vita: l'essere due padri single innamorati dei propri figli. Ma non sono gli unici concorrenti ad aver provato la gioia della genitorialità. Con orgoglio, già durante la sua presentazione, Laura, che fa coppia con la giovanissima Giorgia, ha parlato delle sue tre bambine. L'essere madre la rende fiera, nonostante sia davvero difficile adempiere al proprio ruolo. Parlandone proprio con Antonino, Laura dà la propria visione della genitorialità. Per lei, i figli vanno lasciati liberi di imparare. Antonino, al contrario, prova a essere sempre presente per la propria piccola, perché in passato ha sofferto la mancanza dei genitori. Laura crede, per essere una brava mamma, sia necessario mettersi in discussione ogni giorno e avere l'umiltà di comprendere che anche i bambini sono in grado di insegnare agli adulti. Suo padre, un uomo forte e tenace che si è fatto da solo, ha sempre riconosciuto di aver appreso tanto anche dalle cinture bianche. "Io ho imparato tanto dalle mie figlie" dice Laura riconoscente. Ricorda anche gli insegnamenti del suo papà, sicuramente rigido, ma allo stesso tempo sensibile e aperto al dialogo.

Oggi anche Laura può ritenersi fiera di aver costruito un bel rapporto con le proprie figlie e di riuscire a entrare in empatia con loro. Anche tra le persone più impensabili possono nascondersi delle piccole grandi maestre.