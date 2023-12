Terra amara - 20 dicembre

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 20 dicembre su Canale 5, dopo un'estenuante e infruttuosa ricerca, il rapitore di Leyla fa ritrovare la bambina sana e salva. Demir, nel ringraziare tutti coloro che hanno aiutato le ricerche, annuncia che Fikret è suo fratello e che d'ora in avanti dovrà essere considerato uno Yaman a tutti gli effetti. Ma la gioia alla villa dura poco. Nella puntata in onda martedì 19 dicembre, invece, la Procura apre un fascicolo su Demir, indiziato per l'omicidio di Sevda. Lo stesso Demir, insieme a Fikret, indaga sul rapimento della piccola Leyla, convinto dal fratellastro che possa essere opera di Hakan Gusumoglu. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE