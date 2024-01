"Le parole di Fedez manifestano una certa insofferenza e francamente la trovo comprensibile dal punto di vista umano; non è un momento facile per lui e sua moglie". Myrta Merlino risponde alle critiche di Fedez riguardo alle modalità con cui il programma Pomeriggio Cinque sta trattando il caso del Pandoro gate. Chiara Ferragni, dopo aver sponsorizzato dei pandori prodotti da Balocco in un'operazione commerciale legata a un'azione benefica, ha ricevuto una sanzione dall'Antitrust ed è ora sotto indagine a Milano per truffa aggravata.

"Paloma è diventata una star perché Pomeriggio Cinque ha posizionato un giornalista fuori dalla nostra casa per diversi giorni nella speranza di scoprire chissà cosa", dichiara Fedez nelle sue storie Instagram, poi si rivolge direttamente alla conduttrice: "Così come tu vieni sotto casa mia e l'unica cosa che puoi trovare è il mio cane che fa la cacca, sei stata per caso sotto casa dell'ex sottodeputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per aver sparato e usato l'immunità parlamentare per non fare il test della polvere da sparo?"

L'intervento di Fedez segue le parole di Myrta Merlino, che nella puntata di Pomeriggio Cinque del 9 gennaio si era rivolta direttamente al cantante dopo che aveva attaccato la serietà del giornalismo italiano. La conduttrice aveva spiegato che i mass media sono presenti nella buona e nella cattiva sorte, sottolineando che la notizia dell'indagine su Chiara Ferragni per truffa aggravata è rilevante data la sua influenza e il suo impero da 40 milioni di euro.

"Poi Myrta, onestamente, questa retorica del siete diventati famosi tramite i mass media è un po' una mezza cazzata in realtà, perché siamo diventati famosi con il nostro ditino e il nostro telefonino, noi. E io credo che parte del fastidio che vi diamo è proprio questo, ma avremo modo di approfondire questo tema. Ci sarà tempo", prosegue Fedez.

La nuova risposta di Myrta Merlino a Fedez

Dopo le critiche del cantante, arriva quindi una nuova risposta di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque: "Credo che dobbiamo ripartire dai fatti, che è ciò che ci piace fare ed è ciò che facciamo. Quali sono i fatti? La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, un'importante imprenditrice, nota, che guida un'azienda con un fatturato di 100 milioni e con grande influenza sugli italiani è stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne. Dopodiché, personalmente, mi auguro che Chiara Ferragni possa dimostrare il prima possibile la sua estraneità ai fatti, ma resta il nostro dovere informare e approfondire questioni che, dal punto di vista sociale, economico e, verrebbe da dire, anche giudiziario, sono di non poca importanza".

La conduttrice invita Fedez o Chiara Ferragni a un faccia a faccia per un'intervista: "Siamo qui con la nostra bella lista di domande e se lui o Chiara volessero parlare con noi, saremmo felici; sarebbero i benvenuti in questo studio, ma anche sotto casa". Infine, Myrta Merlino spiega perché un inviato è posizionato da giorni sotto la casa dei Ferragnez: "Michel Dessì è lì per cercare di intercettarli, poi io, personalmente, che sono un amante dei cani, starei ore a guardare Paloma, che è un labrador meraviglioso. Ma per ora il tema sono le domande che non tornano in questa storia.

