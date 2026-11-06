Il grande tennis mondiale arriva sulle reti Mediaset. Da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026, Torino ospita le Nitto ATP Finals, il prestigioso torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione, pronti a contendersi uno dei titoli più ambiti del circuito internazionale.



Mediaset seguirà e racconterà l’evento con una copertura multipiattaforma tra dirette, approfondimenti, interviste e contenuti esclusivi, accompagnando il pubblico dalle giornate di avvicinamento fino alla finale. A commentare gli incontri saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, prima tennista italiana a vincere uno Slam, il Roland Garros del 2010.



Lunedì 9 novembre, su Italia 1, subito dopo SportMediaset delle ore 13.00, debutta Road to Nitto ATP Finals, una striscia quotidiana dedicata ai protagonisti del torneo, tra curiosità, quiz, aneddoti e momenti che hanno segnato la storia della competizione. Sabato 14 novembre, su Italia 1, dopo SportMediaset delle ore 13.00, lo Speciale Nitto ATP Finals, con la presentazione dei giocatori e l’analisi delle sfide più attese.



Durante il torneo, Chiara Icardi condurrà Nitto ATP Finals Live, lo studio di approfondimento in onda prima e dopo le partite. Con lei ospiti ed esperti pronti a commentare i risultati degli incontri e i momenti decisivi come, tra gli altri, il tennista Lorenzo Sonego, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, l’allenatore Alessandro Petrone e Max Giusti, grande appassionato di tennis.



A seguire da vicino i protagonisti del torneo saranno gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, con contributi e retroscena direttamente da Torino. La copertura giornalistica sarà curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.