Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da giovedì 21 dicembre, dopo l'attacco alle due case, Zeynep e Baris sono molto preoccupati per le loro famiglie. Mehdi si scusa con tutti e promette che farà il possibile per difendere i suoi cari da eventuali attacchi di persone che in realtà vogliono solo colpire lui. Ali Riza decide di chiamare un suo caro amico, Sadì, per far sentire protetti i familiari. L'uomo, a prima vista molto buffo e in vena di scherzi, tranquillizza tutti e si mette d'accordo con Ali Riza per far sì che siano tutti al sicuro. Nella puntata precedente, pubblicato mercoledì 20 dicembre, Zeynep e Baris portano Benal a casa e le donne la accolgono a braccia aperte, offrendole comprensione e vicinanza. Nermin le propone di trasferirsi da loro e di ricominciare a lavorare come sua infermiera. Nel frattempo, Mehdi parla con Cengiz per comunicargli l'intenzione di non lavorare più per lui. Cengiz minaccia di fare del male a una persona a lui cara se Mehdi non restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.