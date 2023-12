Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da mercoledì 20 dicembre, Zeynep e Baris portano Benal a casa e le donne la accolgono a braccia aperte, offrendole comprensione e vicinanza. Nermin le propone di trasferirsi da loro e di ricominciare a lavorare come sua infermiera. Nel frattempo, Mehdi parla con Cengiz per comunicargli l'intenzione di non lavorare più per lui. Cengiz minaccia di fare del male a una persona a lui cara se Mehdi non restituirà il prestito nel momento esatto in cui lascerà il lavoro. Nella puntata precedente, pubblicato martedì 19 dicembre, Zeynep e Baris vanno a Duzce per rintracciare Benal e convincerla a tornare con loro a Istanbul e a riprendersi la figlia. In un primo momento Benal si rifiuta di parlare con loro, e i due decidono di passare la notte in albergo e di fare un ultimo tentativo l'indomani. Quando Sakine viene a sapere che passeranno la notte insieme, la notizia la sconvolge. Nel frattempo, Ali Riza chiede a Sultan di sposarlo. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE