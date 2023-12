Nel prossimo episodio della seconda stagione di My home my destiny, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 19 dicembre, Zeynep e Baris vanno a Duzce per rintracciare Benal e convincerla a tornare con loro a Istanbul e a riprendersi la figlia. In un primo momento Benal si rifiuta di parlare con loro, e i due decidono di passare la notte in albergo e di fare un ultimo tentativo l'indomani. Quando Sakine viene a sapere che passeranno la notte insieme, la notizia la sconvolge. Nel frattempo, Ali Riza chiede a Sultan di sposarlo. Nella puntata precedente, pubblicato lunedì 18 dicembre, Nuh e Cemile continuano a discutere sulla loro situazione. Nuh non è contento che Cemile sia così coinvolta dai problemi del fratello togliendo tempo alla loro vita coniugale, ma non ha intenzione di allontanarsi da lei. La ricerca di Benal continua. Savas e Emine cercano delle tracce sui social, anche se Emine comincia ad essere stanca del destino avverso della sua famiglia. My home my destiny è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE