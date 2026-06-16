Bimba morta a Bordighera, la zia di Beatrice: "Voglio le mie nipoti a casa con me"

A Morning News interviene la zia paterna di Beatrice, la bambina di due anni morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Sono stati arrestati la madre Emanuela Aiuello e il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna annuncia di aver richiesto l'affidamento delle due sorelline maggiori della piccola, di 7 e 9 anni: "Sono le mie nipoti e le voglio con me. È normale, penso. Sono la zia, me ne voglio prendere cura, soprattutto al più presto possibile. Le bambine hanno bisogno di ritornare in famiglia".

La zia spiega di aver preparato la propria casa per accogliere le bambine, attualmente ospitate in una struttura protetta: "C'è proprio la mia casa a disposizione per loro". La donna racconta anche di aver adottato un nuovo animale domestico in vista del loro arrivo: "Un cane è arrivato perché mi sembrava una gioia poter accogliere le bambine con una nuova creatura ancora in casa. L'ho chiamato Beo, non a caso".

La donna parla anche della relazione con l'ex cognata Emanuela Aiuello: "Non c'erano rapporti, non ha mai voluto comunità tra di noi. Lei non voleva la mia presenza, non mi tollerava. La motivazione reale non la conosce nessuno, ma lei si è sempre fatta terra bruciata attorno, non ha mai voluto contatti con nessuno", afferma.