Bimba morta a Bordighera, l'avvocato del padre ai funerali: "L'assenza della madre è un sollievo"

I funerali della piccola Beatrice si tengono nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera, a sei mesi dalla morte della bambina avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio. Il padre Maurizio Rao, attualmente detenuto nel carcere di Sanremo per altri reati, dovrebbe partecipare sotto scorta. Emanuela Aiello, inizialmente autorizzata dal GIP a presenziare, si sarebbe vista revocare il nulla osta per motivi di ordine pubblico e sicurezza. La donna si troverebbe in carcere a Torino con l'accusa di maltrattamenti aggravati in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi, 42 anni.

Nella giornata dei funerali della piccola Beatrice, la bimba morta a Bordighera a soli due anni , l'avvocato della famiglia paterna Fabio Scaffidi Fonti interviene a Morning News per commentare l' assenza della madre Emanuela Aiello alle esequie: "Il papà è sollevato da una parte perché almeno si augura, come ci auguriamo tutti, che non accadano episodi incresciosi".

Il legale sottolinea: "Stiamo parlando di una morte di una bambina di 2 anni. Il papà in questo momento accetta, come ha sempre fatto, le decisioni dell'autorità giudiziaria, però sicuramente che non vi sia oggi presente la signora Aiello per il padre è comunque un respiro di sollievo".

Il legale aggiunge: "In questo momento c'è rabbia, c'è tristezza, c'è frustrazione e non hanno più una nipotina. Il papà non ha più una figlia, per lui è un ergastolo quello che sta vivendo".

Secondo le risultanze dell'autopsia, la piccola Beatrice sarebbe deceduta a causa di un'emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico, al termine di un'agonia durata circa 72 ore. Sul corpo della bambina sarebbero state rinvenute numerose ecchimosi, uno stato di malnutrizione e tracce di nicotina nei polmoni. Tra il materiale sequestrato dagli inquirenti figurerebbe anche un video in cui la bambina sarebbe stata costretta a fumare una sigaretta di marijuana. Le due sorelle maggiori di Beatrice, di 7 e 9 anni, si troverebbero attualmente in una struttura protetta.

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