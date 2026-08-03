Rao prosegue: "La mia vita non sarà mai più la stessa, ma ancora ho due bambine che amo, alle quali vorrei dare quello che era il riservo per Bea". E chiude: " Per Bea chiedo giustizia , giustizia assoluta, celere. Per le altre due mie figlie, Gaia e Ginevra, che torni alla normalità, serenità e gioia, magari, se possibile in famiglia, magari con zia Sonia".

L'avvocato del padre, Fabio Scaffidi , legge una lettera scritta dal carcere da Maurizio Rao, il papà di Beatrice: " Beatrice non torna . Bea rimarrà solo un pezzo di cuore. Bea non potrò mai più riabbracciarla, parlare con lei, vederla crescere, capire cosa avrebbe voluto fare da grande, accompagnarla a scuola. Il suo primo compito, gioie condivise, amarezze condivise. La confidenza, magari del suo primo fidanzatino. Mi è stato tolto tutto questo".

A Morning News si torna a parlare della morte di Beatrice , la bambina di soli due anni deceduta tra l'8 e il 9 febbraio tra Bordighera e Perinaldo. Per il decesso della piccola sono stati arrestati la madre, Emanuela Aiuello, e il suo compagno, Emanuel Iannuzzi, entrambi accusati di omicidio volontario, dopo un'iniziale contestazione per maltrattamenti aggravati. In studio intervengono i legali delle due parti.

Sull'affidamento delle sorelline di Beatrice, Gaia e Ginevra, attualmente collocate in una struttura protetta, il legale del padre chiede che vengano affidate al nucleo familiare paterno: "Noi auspichiamo che venga data la possibilità a queste due bambine di crescere ancora nell'ambito familiare idoneo a far crescere le bambine, perché la signora Sonia è una mamma perfetta, non ha mai avuto problemi di nessun genere con la giustizia e pertanto non vedo il motivo per cui queste bambine devono essere portate fuori dal loro luogo, fino a quando il papà non potrà tornare a fare il padre", dichiara Scaffidi. La zia paterna avrebbe già preparato una stanza con i lettini per le bambine. L'avvocato precisa che Rao non avrebbe perso la responsabilità genitoriale, che gli è stata soltanto sospesa in ragione dello stato di detenzione.

Sul versante della madre, interviene l'avvocata Ersilia Ferrante: "Vengono confermate delle emorragie a livello cerebrale e a livello del cuoio capelluto, poi anche a livello intestinale e a livello pelvico e poi al pancreas, sui polmoni di aree nerastre in superficie". La legale, però, precisa che la situazione riscontrata sui polmoni non sarebbe necessariamente dovuta al fatto che la bambina venisse fatta fumare: "Potrebbe anche essere riconducibile a fuligine oppure polvere oppure anche il fumo passivo".

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