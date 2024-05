Zelig Lab, su Mediaset Infinity il laboratorio della comicità

Dal 28 maggio in anteprima assoluta su Mediaset Infinity e poi in onda su Italia 1 da venerdì 31 maggio in seconda serata c'è Zelig Lab con nuovi talenti della risata

Torna Zelig Lab, il laboratorio della grande comicità Mediaset, da sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Dal 28 maggio, ogni martedì con due nuove puntate in anteprima assoluta su Mediaset Infinity e, poi, in onda su Italia 1 da venerdì 31 maggio in seconda serata, il comico Davide Paniate si cala nei panni di host per presentare al pubblico i migliori comici selezionati nei Laboratori di Zelig.

Le menti più brillanti del nuovo panorama della comicità italiana, provenienti da tutta Italia, sono pronte ad esibirsi per 20 puntate all’insegna delle risate, dal palco del celebre Teatro di Viale Monza, dove tutto è iniziato.

In attesa di conoscere e scoprire i nuovi talenti, su Mediaset Infinity è possibile rivivere tutti i più grandi successi del brand Zelig.

Tutte le stagioni con gli sketch più iconici, i grandi esordi e i comici più amati di sempre sono disponibili on demand.