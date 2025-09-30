Milano Fashion Week SS26: tendenze scarpe tra leggerezza, contaminazioni e arte

Per il suo trentesimo anniversario, Jimmy Choo sceglie Milano per presentare una collezione che non guarda indietro, ma rilegge il proprio DNA in chiave contemporanea. La Spring Summer 2026 si muove sul filo dei contrasti: fragilità e forza, delicatezza e pragmatismo.

Jimmy Choo SS26

Protagonista è la nuova sneaker-ballerina Sunny, che fonde un’anima atletica con pannelli di pizzo trasparente nei toni pastello e monocromatici. Accanto, silhouette iconiche come la pump Faiz e la borsa Bon Bon vengono reinterpretate con motivi floreali e dettagli tridimensionali. Il set — un cortile segreto decorato da installazioni floreali monumentali ispirate al giardino di Sandra Choi — ha trasformato la presentazione in un manifesto visivo: leggerezza come nuova forma di potere.

Stuart Weitzman cammina negli Hamptons

Per Stuart Weitzman, la Spring Summer 2026 segna un cambio di passo. La maison ha scelto Milano e una collaborazione inedita con AKNVAS, brand newyorkese di Christian Juul Nielsen, per esplorare un terreno diverso: una capsule gender-neutral che intreccia lusso calzaturiero e approccio sartoriale contemporaneo.