Le Défilé 2024, Bebe Vio, Jane Fonda e Kendall Jenner aprono la Paris Fashion Week

Lasciata alla spalle la Milano Fashion Week appena conclusa, è tempo di pensare a una nuova settimana della moda, quella di Parigi. Dal 23 settembre la capitale francese ospita le sfilate e gli eventi dei marchi più celebri d'oltralpe e di tutto il mondo.

A dare il via in grande stile alla Paris Fashion Week ci ha pensato L’Oréal Paris Le Défilé, l'evento giunto alla sua settima edizione che raduna le ambasciatrici globali del brand in un unico show. Una vera e propria parata di ambassador della maison e muse di tutte le generazioni, come Kendall Jenner, Jane Fonda, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Heidi Klum, Camila Cabello e Viola Davis.

Nel gruppo di ambasciatrici internazionali anche due star italiane: l'atleta Bebe Vio e la cantante Elodie.

