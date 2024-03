Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano i due anni della figlia Giulietta

Instagram @francescasofianovello

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il secondo compleanno della figlia Giulietta.

"2 anni... Il tempo vola. Buon compleanno amore!", ha scritto la modella sui social a corredo di alcuni scatti della festa di compleanno della primogenita, in cui la piccola Giulietta è immortalata con i genitori, circondata da immagini e pupazzi gonfiabili di cerbiatti, conigli e altri animali del bosco.

"La meraviglia… grazie a tutti per averci regalato una giornata stupenda", ha aggiunto nelle sue storie Francesca Sofia Novello, condividendo altre foto con la figlia e alcuni amici accompagnate da un cuore, durante il party con gli amici organizzato a Tavullia.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, l'amore per la figlia Giulietta

Instagram @valeyellow46

Legati dal 2018, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello avevano annunciato di aspettare la primogenita ad agosto del 2021.

La modella aveva poi raccontato in un'intervista come aveva scoperto di essere incinta: "Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea. Sono andata a casa e ho parlato con mia madre; lei mi ha detto subito che ero incinta, ma io continuavo a ripeterle che era impossibile". "Quando sono arrivato mi ha detto piangendo: Sono incinta. È stato uno shock, ma in senso buono", le aveva fatto eco Valentino Rossi.

Giulietta Rossi è nata il 4 marzo del 2022: "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta", avevano scritto sui social, e Francesca Sofia Novello, che dedica spesso dolci parole sui social alla figlia, aveva poi aggiunto: "Grazie di avermi reso la tua mamma, non c'è bene e gioia più grande di te"

Valentino Rossi aveva parlato della paternità in un'intervista: "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile, ma Giulietta è ancora piccola e so che quando crescerà diventerà più impegnativo. Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello. A me e Francesca Sofia piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli".

Francesca Sofia Novello a proposito di un possibile matrimonio con Valentino Rossi aveva dichiarato a Verissimo: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".