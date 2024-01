Selin Genç e Aras Şenol tornano a Verissimo

Selin Genç e Aras Şenol, i due attori che interpretano Gulten e Cetin nell'amatissima serie turca Terra amara, saranno ospiti a Verissimo, in onda su Canale 5 sabato 20 e domenica 21 gennaio. Nato il 26 giugno 1994 a Istanbul, in Turchia, Selin Genç ha studiato recitazione, per poi intraprendere la carriera lavorativa di alcune serie televisive. Tra queste spicca l'interpretazione in Terra Amara, dove ha recitato insieme all'amica Vahide Percin, l'attrice che interpreta Hunkar Yaman. Un ruolo che gli è valso il premio di miglior attrice non protagonista ai Turkey Youth Awards 2020. L'attrice ha diviso il set con Aras Şenol, che interpreta Çetin Ciğerci. Nato a Istanbul il 4 luglio 1993, si è laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe. L'esordio a teatro risale al 2016, quindi inizia a partecipare a diverse produzioni televisive, arrivando fino al cortometraggio The Journey, di Ridley Scott.