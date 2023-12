Mirko Brunetti ha chiarito a Verissimo di aver chiuso la relazione con l'ex fidanzata Perla Vatiero e ha affermato di non essere più innamorato di Greta.

"Ho messo un punto alla mia storia con Perla, ma in realtà l'avevamo già fatto quando siamo usciti da Temptation Island", ha affermato Mirko Brunetti.

E del sentimento per Greta ha detto: "Per lei provo dei sentimenti, ma ho capito che io e lei abbiamo due vite completamente diverse. Mi vedo un po' lontano da lei. No, non sono innamorato".

L'ex inquilino del Grande Fratello ha chiarito anche la verità sul figlio con Greta: "C'è stato un momento in cui, in un attimo di passione, abbiamo avuto paura che fosse successo qualcosa, ma per fortuna poi tutto è andato bene, non c'è stata nessuna gravidanza e nessun aborto".

Mirko ha assicurato: "Non cercavamo un bambino, non lo volevamo in quel momento".