L'attore si racconta nel salotto di Silvia Toffanin in attesa dell'uscita del suo nuovo film

Leonardo Pieraccioni sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 7 gennaio su Canale 5. In attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche del suo nuovo film "Pare Parecchio Parigi", l'attore si racconterà nel salotto di Silvia Toffanin tra vita privata e progetti professionali, senza ovviamente mettere da parte l'ironia che lo contraddistingue. "Auguri amici! E te 2024, t'aspetto appoggiato al camper: si parte", ha scritto l'attore a inizio anno sui social, a corredo di uno scatto con il mezzo di trasporto protagonista della nuova pellicola in uscita il 18 gennaio.