Ilayda Çevik torna a Verissimo

In esclusiva a Verissimo torna Ilayda Çevik, l’enigmatica Betül di Terra amara. Appuntamento sabato 4 e domenica 5 maggio, dalle 16.30 su Canale5.

Nata a dicembre del 1994, Ilayda Çevik ha una sorella, minore di tre anni, a cui è legatissima, che spesso viene scambiata per la sua gemella. Sin da bambina inizia a coltivare il suo sogno di diventare un'attrice. Studia recitazione e frequenta il liceo Private Mimar Sinan Fine Arts High School.

Inizia la sua carriera nel 2013 come attrice, interpretando ruoli sia per la tv che per il cinema. Nel 2020 interpreta il personaggio di Balca Koçak nella serie Love Is in the Air e nel 2021 entra a far parte del cast della serie Terra amara dove interpreta Betül.