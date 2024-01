Diletta Leotta, i teneri scatti con la figlia Aria Rose e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius con la figlia Aria Rose

Diletta Leotta ha condiviso nelle sue storie su Instagram alcuni dolci scatti con il compagno Loris Karius e la loro figlia Aria Rose, nata lo scorso agosto.

Nelle foto in bianco e nero, che la conduttrice ha accompagnato da un cuore, la coppia è stretta in un dolce abbraccio alla primogenita, che è riempita di baci da mamma e papà.

Diletta Leotta e l'amore per Loris Karius e la figlia condiviso a Verissimo

Diletta Leotta, ospite a novembre a Verissimo, aveva condiviso la gioia di essere mamma: "Sono felicissima, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato pienamente di essere mamma. Guardo mia figlia, lei mi sorride e mi commuovo".

E a proposito dell'amore per Loris Karius, portiere del Newcastle, aveva raccontato: “Lui vive in Inghilterra ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. È un papà stupendo... tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui”.

La conduttrice aveva spiegato anche la scelta del nome della primogenita, avuta con il calciatore tedesco il 16 agosto, lo stesso giorno della sua nascita: "A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Nostra figlia si chiama Aria Rose. Quasi come mio padre, che si chiama Rosario. E ha il doppio cognome".

Diletta Leotta aveva espresso anche il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina", aveva raccontato la conduttrice sportiva, che aveva parlato a Silvia Toffanin anche della scelta di tornare a lavorare a un mese dal parto: "Tornare a lavoro è stato bellissimo. È stato bello riprendermi i miei spazi e poi tornare a casa da mia figlia".

