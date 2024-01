Diletta Leotta e Loris Karius al Weißwurst Party in Austria

Diletta Leotta ha condiviso su Instagram alcuni scatti in Austria con il compagno Loris Karius. La coppia ha partecipato all’evento folkloristico Weißwurst Party, la “festa della salsiccia bianca”, che si svolge ogni anno al resort Stanglwirt a Kitzbühel, località turistica sulle Alpi tirolesi austriache.

“Weißwurst Party”, ha scritto la conduttrice a corredo di alcune foto in cui sfoggia i tradizionali abiti tirolesi insieme al compagno. La conduttrice sportiva, che ha pubblicato anche uno scatto con la madre Ofelia Castorina, ha condiviso anche un video di un romantico ballo con il calciatore tedesco del Newcastle Utd, in cui la coppia si cimenta in un lento per poi scambiarsi un tenero bacio.

Diletta Leotta ha poi pubblicato alcuni scatti della sua vacanza in Austria con Loris Karius e la loro a figlia Aria Rose, che proprio sulle Alpi tirolesi austriache ha festeggiato il suo quinto complimese.

“Queste giornate stupende”, ha scritto a corredo delle foto con il compagno e la primogenita la conduttrice, che ospite a novembre a Verissimo, aveva parlato dell'amore per Loris Karius e per la loro figlia.

Diletta Leotta e l’amore per Loris Karius e la figlia condiviso a Verissimo

“Loris è quello giusto ed è un papà stupendo. Tra lui e nostra figlia Aria c'è già un legame incredibile... lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria”, aveva raccontato Diletta Leotta a Silvia Toffanin.

“Lui vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia”, aveva aggiunto la conduttrice, che a proposito di un possibile matrimonio con il calciatore tedesco aveva dichiarato: "Mi piacerebbe sposarmi, ma ci sarà tempo per questo prossimo step... ora vogliamo goderci nostra figlia”.

Diletta Leotta aveva espresso anche il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, adesso ho voglia di avere altri figli. È una gioia talmente forte che sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina".

