Cecilia Rodriguez sulla neve con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati. La coppia ha condiviso sui social un video di alcuni momenti trascorsi in montagna, sulle nevi di Courmayeur, tra i quali un bacio appassionato.

Cecilia e Ignazio a ottobre hanno festeggiato il sesto anniversario di fidanzamento: "I primi sei anni di una vita insieme. Ti amo", aveva scritto in quell'occasione l’ex naufrago de L'Isola dei Famosi alla modella, con la quale convolerà presto a nozze.

"Avevamo detto che ci saremmo sposati a ottobre del 2023 ma ci sono dei problemi perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi, perché è una persona molto importante nella mia vita, e quindi il matrimonio sarà più avanti", aveva spiegato Cecilia Rodriguez sui social.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser parlano a Verissimo delle future nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti a Verissimo un anno fa, avevano parlato del loro amore e delle future nozze.

"Cecilia si aspettava la proposta di matrimonio al mio compleanno, ma io ho preferito una cosa più intima", aveva detto l’ex ciclista. "Ignazio è stato bravo perché non me lo aspettavo", gli aveva fatto eco la modella, che aveva aggiunto: "In Ignazio ho trovato la persona che ho sempre sognato. Non è facile, sono stata fortunata".

"Le caratteristiche più belle di Cecilia sono la sua bontà e la sua spontaneità. Cecilia è buona, ma ha anche un carattere forte", aveva aggiunto Ignazio Moser.