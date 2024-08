Bendetta Parodi, gli auguri del marito Fabio Caressa

Il 6 agosto Benedetta Paordi compie 52 anni, e il marito Fabio Caressa le ha dedicato un dolce messaggio di auguri sui social.

"Auguri amore mio", ha scritto il giornalista su Instagram, aggiungendo un cuore a una foto con la conduttrice, con la quale ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego.

"Oggi ho avuto un risveglio dolcissimo, Fabio mi ha regalato un vassoio di paste e ci sono tutti i miei dolci preferiti", ha raccontato la conduttrice ai suoi follower nelle sue storie.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, la storia d'amore

Di recente Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno celebrato le nozze d'argento e hanno condiviso sui social le foto dei festeggiamenti dell'anniversario del matrimonio, avvenuto l'11 luglio di 25 anni fa.

Il loro primo incontro risale al 1997 a TELE+. Benedetta, 25enne, stava facendo uno stage e qui ha incontrato Fabio, di 5 anni in più, giornalista già avviato. "Ho faticato come un ninja per conquistarla", aveva raccontato Fabio Caressa a Verissimo. Dopo le nozze, tra il 2002 e il 2004, sono diventati genitori di Matilde e di Eleonora. Nel 2009 è arrivato il terzo figlio Diego.

A Verissimo, la coppia aveva svelato il segreto del loro amore: "C'è una regola che ho introdotto e cioè che quando c'è un problema lo si affronta subito, non si lascia lì, perché penso che, quando uno pensa a un problema da solo per giorni, il problema si ingigantisce. Le discussioni difficili si devono fare e bisogna anche essere disposti ad ascoltare l'altro", aveva detto Fabio Caressa.

Bendetta Parodi aveva aggiunto: "Ci sono due cose fondamentali nel nostro rapporto: saper ridere e ritagliarsi i propri spazi, sia fuori casa sia dentro".