Arianna Cirrincione, la foto con la figlia e il nonno

Instagram: @ariannacirrincione

"Oggi siamo venute a trovare il bisnonno". Arianna Cirrincione pubblica una storia con una foto del nonno che tiene in braccio la piccola Allegra, nata lo scorso 6 febbraio, la figlia avuta con Andrea Cerioli.

La neo mamma non ha mai nascosto ai suoi follower le emozioni legate alla maternità. Molti sono gli scatti della bambina, accompagnati da frasi di affetto e stupore: "Sono le 7 del mattino, oggi mi aspetta una giornata piena di belle emozioni, dovrei riposarmi invece ho gli occhi sbarrati da due ore", scrive Cirrincione sempre nel suo profilo. "Sono qui accanto a lei, la guardo e penso a quanto tutto questo sia ancora così strano. È il momento più bello della mia vita".

La maternità non è una sfida semplice: "Tutte queste emozioni, un amore così grande che non riesco a descriverlo e allo stesso tempo così tanti pensieri e così tante paure da farmi perdere il sonno. Non è da me, non me lo sarei mai aspettato, ma sono umana e come tutti ogni tanto posso ammettere anche io, soprattutto a me stessa, di avere un momento di difficoltà".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia d'amore

La storia d'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ha avuto inizio nel 2019, quando si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. "Quando ho partecipato alla seconda edizione del programma, tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è cominciata la nostra storia," aveva dichiarato l'ex tronista.

"Vorrei diventare mamma," aveva confessato Arianna in un'intervista rilasciata insieme ad Andrea Cerioli a Verissimo nel 2022. "Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio".

"Io e Arianna sogniamo di formare una famiglia, credo che non ci sia un coronamento più bello per una coppia", aveva fatto eco Andrea. "Non vedo l'ora che Arianna diventi la madre dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a immaginare la mia vita senza Arianna... quando non è con me, mi sento perso".

Lo scorso agosto la coppia aveva annunciato di essere in attesa del loro primo figlio e tramite un video condiviso sui social, Andrea e Arianna avevano anche svelato il sesso del nascituro, comunicando che avrebbero chiamato la loro bambina Allegra.

"Abbiamo cercato questo bambino con tanto amore - aveva detto Andrea Cerioli - La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati molto fortunati." Arianna Cirrincione aveva parlato del parto: "È stato un momento bellissimo e molto rapido. Allegra mi ha aiutata tantissimo, sembrava volesse uscire a tutti i costi".