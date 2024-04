Aras Senol in partenza per l'Isola dei Famosi: "Tempo di salutarsi"

L'attore turco, noto per il ruolo di Cetin in Terra amara, sta andando in Honduras per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Aras Şenol è pronto per raggiungere l'Honduras per partecipare alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, di cui è uno dei concorrenti.

L'attore turco, noto per il ruolo di Cetin in Terra amara, ha pubblicato nelle storie su Instagram uno scatto dall'aeroporto, scrivendo: "Tempo di salutarsi. Grazie a tutti".

Nato a Istanbul il 4 luglio 1993, Aras Şenol è attore, modello ed ex atleta. Dopo la laurea in Belle arti all'Università di Yeditepe, l'esordio è stato a teatro nel 2016. Dal 2018 al 2022, ha interpretato Cetin in Terra amara, ruolo grazie al quale ha ottenuto un successo internazionale.

Nella vita privata, Aras Şenol è legato a Eylül Şahin. Parlando dei loro sogni per il futuro, la coppia aveva detto a Verissimo: "Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme".