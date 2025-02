Alena Seredova: “Non credo nella famiglia allargata. Io e Gigi Buffon non ci siamo mai trovati a tavola insieme”

Alena Seredova parla in un podcast del rapporto con Gianluigi Buffon: "Io non potrei starci a una tavolata di Natale tutti insieme. Dipende come le persone si conoscono, si lasciano, perché finisce quella famiglia"

"Non credo nella famiglia allargata": Alena Seredova torna a parlare della sua visione di famiglia, dopo la separazione nel 2014 da Gianluigi Buffon, con cui ha avuto i figli Louis Thomas (2007) e David Lee (2009).

La showgirl, 46 anni, rivela di non aver mai condiviso momenti familiari con il suo ex marito, nonostante entrambi oggi abbiano una serenità affettiva: Alena Seredova ha sposato Alessandro Nasi con cui ha avuto la figlia Vivienne Charlotte; Gianluigi Buffon ha sposato Ilaria D'Amico, con cui ha avuto il figlio Leopoldo Mattia. "Io non potrei starci a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei onesta, non sarei io. Dipende come le persone si conoscono, si lasciano, perché finisce quella famiglia. Io non ce la farei. Neanche dopo tanti anni, perché non ne sento il bisogno, spiega la showgirl nel podcast Mamma Dilettante.

"Quando i ragazzi erano piccoli, lo avrei trovato anche confusionale perché, secondo me, se da un giorno all'altro uno dei genitori se ne va e crea un'altra famiglia, c'è un dispiacere, uno strascico per i ragazzi, anche se ora possiamo dire che la situazione è stata gestita egregiamente grazie a me. Per i nostri figli, è molto più sano così, piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti, a regalarsi pantofole e borse dell'acqua calda", aggiunge Alena Seredova, che non esclude che in futuro ci siano dei momenti in cui si ritroveranno tutti insieme con le rispettive famiglie: "Io ho già degli appuntamenti in previsione, come i matrimoni dei nostri figli, che prima o poi si sposeranno". In questi 11 anni, pur non essendosi mai trovata alla stessa tavola con Gianluigi Buffon, Alena Seredova rivela di aver però continuato a seguire il lavoro del suo ex marito: "Ci è capitato di trovarci tutti insieme nello stesso stadio perché io ho continuato a vedere le sue partite con i ragazzi dopo la separazione. Io sono una tifosa, tifo Gigione come atleta". Ripensando alla fine della loro storia, la showgirl ammette che ci siano stati anche momenti difficili: "È una cicatrice che fa parte del mio cambiamento come donna, perché c'è stato un momento in cui mi sono dovuta arrangiare. Sotto alcuni punti di vista è stato forse meno difficile perché ero un po' abituata a stare sola, a causa del lavoro di Gianluigi Buffon, ma non è stato subito semplice ritrovarmi la sera da sola senza un compagno. Chiamavo gli amici in soccorso". Oggi però Alena Seredova assicura di essere molto felice con la sua nuova famiglia: "Alla fine penso che ci sia andata bene a tutti e due. Anzi, a tutti e tre perché anche Alessandro dice sempre che lui è contento".

Alena Seredova parla a Verissimo del rapporto con Gigi Buffon

Ospite a Verissimo, Alena Seredova aveva risposto a una domanda sulle dichiarazioni di Gianluigi Buffon che, in un'intervista, ha ammesso di essere dispiaciuto per la sofferenza provocata all'ex moglie durante il periodo della loro separazione.

"Ha detto che è dispiaciuto? Ci mancherebbe", aveva affermato Alena Seredova, che in quell'occasione aveva ribadito: "Non ho cambiato idea sulle famiglie allargate. Ho le idee chiare su cosa sono i miei valori e il concetto di famiglia allargata non rientra tra questi".