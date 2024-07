The Family, le anticipazioni della terza puntata del 10 luglio

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di The Family, in onda mercoledì 10 luglio su Canale 5

Nella terza puntata di mercoledì 10 luglio di The Family (titolo originale: Aile), la serie tv turca di Canale 5 con Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, Aslan scopre che un uomo, mandato dalla madre, lo segue per ottenere informazioni sulla sua fidanzata.

Decide quindi di organizzare una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia.

The Family è in onda su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e in streaming su Mediaset Infinity.

